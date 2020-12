Fare nel 2021 almeno il doppio dei punti fatti a inizio campionato. Il Palermo è costretto a inseguire e fare un girone di ritorno da “capolista” per provare ad arrivare nelle prime quattro posizioni.

L’obiettivo deve essere almeno in quarto posto per un semplice motivo: arrivando in questa posizione, i rosa accederebbero direttamente alla prima fase nazionale dei playoff, saltando i primi due turni (che si giocano nel girone).





Visto il pessimo avvio di stagione, il Palermo deve puntare al quarto posto guardando però subito un dato: come riporta Il Giornale di Sicilia, per arrivare in questa posizione a fine campionato sono almeno 60 i punti da raggiungere.

Un traguardo che, considerato che il Palermo dopo 17 partite ha appena 21 punti, potrebbe sembrare difficile da centrare, ma che i rosa hanno l’obbligo di perseguire, per evitare di rimanere bloccati nel pantano dei playoff.

LEGGI ANCHE

I MAGNIFICI QUATTRO DEL PALERMO / SONDAGGIO