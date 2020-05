L’addio di Pergolizzi al Palermo non è stato affatto amichevole. L’ormai ex tecnico rosa, con le sue dichiarazioni ha voluto togliersi alcuni sassolini dalla scarpa, parlando dell’intenzione della società di “accontentare” il pubblico con un nome importante per la panchina di Serie C.

Ma non è solo questo il motivo della separazione: come riportato da Il Giornale di Sicilia, Pergolizzi e la società hanno avuto spesso durante l’anno diverse vedute su alcune situazioni.







Dallo scarso impiego di calciatore come Mauri (pupillo della società) al ‘consiglio’ della dirigenza di non presentarsi alla riapertura del Barbera per le sedute individuali, dato che ‘bastava’ la presenza del preparatore atletico e sanitario.

La differenza di vedute con la società, unita al rapporto con il pubblico mai decollato, rappresentano le motivazioni numero uno della separazione tra Pergolizzi e Palermo, che verrà resa ufficiale al CdA.