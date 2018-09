È un Palermo nel segno dei macedoni. Trajkovski e Nestorovski, infatti, si prendono la scena nella bella vittoria dei rosanero contro il Perugia. Per loro due voti alti ma anche per gli altri, il Palermo ha convinto tutti.

Per il Giornale di Sicilia il migliore in campo è Ilja Nestorovski, tornato al gol su azione dopo mesi. Il capitano si è sbloccato con due reti e il voto è 7.5. Bene anche il suo compagno di merende, Trajkovski. Ecco i voti: Brignoli 6, Pirrello 6, Bellusci 6.5, Rajkovic 6, Salvi 6, Haas 6.5, Jajalo 6, Falletti 6.5, Aleesami 6, Trajkovski 7, Nestorovski 7.5.

Repubblica, invece, premia con un 8 Aleksandar Trajkovski, eleggendolo migliore in campo. Ottimi voti anche per il centrocampo rosanero e per Bellusci, autore del primo gol. Ecco i voti: Brignoli 6.5, Pirrello 6, Bellusci 7, Rajkovic 6, Salvi 6.5, Haas 6.5, Jajalo 6.5, Falletti 6.5, Aleesami 6.5, Trajkovski 8, Nestorovski 7.5.

Per la Gazzetta dello Sport sono sempre i due macedoni i migliori, questa volta con lo stesso voto. Haas e Falletti molto positivi, così come Aleesami, al ritorno da titolare. Ecco i voti: Brignoli 6, Pirrello 6, Bellusci 6.5, Rajkovic 6, Salvi 6, Haas 6.5, Jajalo 6, Falletti 6.5, Aleesami 6.5, Trajkovski 7, Nestorovski 7.