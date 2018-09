Antonio Ponte ha fatto il suo “debutto” al Barbera anche se non ancora nelle vesti di presidente del Palermo, carica che potrebbe assumere nei prossimi giorni. Mercoledì è in programma il Consiglio d’Amministrazione che potrebbe nominarlo al posto di Daniela De Angeli entro la fine della settimana.

Intervistato prima dell’inizio della gara contro il Perugia da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, l’imprenditore italo-svizzero dice: “Non prenderò parte al CdA di mercoledì. Ancora devono decidere dove dovrà tenersi. Parteciperanno poche persone, poi si vedrà per i tempi”.

“Voglio essere prudente – continua – la cosa non è semplice. Non c’è un solo soggetto in corsa ma questa è un’opportunità per tutti. L’operazione è abbastanza grossa. Con Zamparini ci sentiamo quotidianamente“. Il piano è quello di un risanamento dei conti del Palermo e la ricerca di nuovi soci (fondo americano ?!) per puntare a obiettivi più alti.

Ponte commenta anche il primo impatto avuto con la casa rosanero, il ‘Renzo Barbera’: “È uno stadio moderno come concezione. Se non dovesse essere fattibile il progetto di un nuovo impianto sportivo, si potrebbe pensare di ammodernare la Favorita, cercando di farla diventare proprietà della società”.