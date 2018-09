La giornata di mercoledì 26 settembre sarà fondamentale per la stagione del Palermo. Da una parte, infatti, la riunione del consiglio di amministrazione in cui si dovrebbe discutere dell’arrivo di Antonio Ponte nel ruolo di nuovo presidente della società, dall’altra, l’udienza del TAR del Lazio che deciderà sulla riammissione o meno dei rosa in Serie A.

Le motivazioni presentate dal CONI sul caso Frosinone hanno, sostanzialmente, dato ragione al Palermo che legittimamente chiede una condanna maggiore per i ciociari. La Serie A, però, appare un miraggio dato il notevole ritardo nel prendere una decisione definitiva.

Un altro spiraglio, però, è dato dalla decisione del CONI sul caso Cesena: i toscani, per i fatti relativi al caso plusvalenze, dovrebbero essere puniti nel campionato 17/18 e, dunque, si riaprirebbero le porte della Serie B per la Virtus Entella. Un caso che dà speranza al Palermo, che chiede una punizione per il Frosinone da applicare nel campionato scorso e non in quello attuale.

I legali rosanero chiederanno, intanto, la sospensione del campionato fino a quando non si arrivi ad una decisione definitiva. Inoltre, ribadiranno la volontà dello 0-3 a tavolino per la finale playoff contro i ciociari appellandosi all’articolo 17 del codice di giustizia sportiva secondo cui i gesti antisportivi vanno puniti con la perdita a tavolino. Il Palermo lo ribadirà al TAR, c’è attesa.

