Desplanches: “Bove è un mio amico, stavo guardando la partita. Non ci credevo”

Sebastiano Desplanches racconta i momenti complicati vissuti durante Fiorentina – Inter: il portiere del Palermo stava guardando la partita subito dopo aver vinto il suo incontro con il Palermo ai danni dello Spezia.

Desplanches ha raccontato la sua reazione alla redazione di Cronache di Spogliatoio: “Edoardo è un mio amico, mio compagno in under 21. Ieri pomeriggio stavo guardando la partita, sono rimasto di stucco, non ci stavo credendo. La prima cosa che ho fatto è stata scrivere a Kayode, che gioca con noi in Nazionale e con lui alla Fiorentina. Appena ha potuto ci ha tranquillizzati, ci ha detto che comunque respirava e che lo avevano messo in coma farmacologico. Stamattina ci ha aggiornato, dicendoci che si era svegliato”.

“Tutta l’Under-21 in chat era preoccupata e parlava con Kayode – continua -, chiedendo continuamente informazioni. Gli vogliamo bene, lo abbraccio e lo aspetto in campo. Fa veramente dispiacere vedere un ragazzo di 22 anni passare queste cose”.