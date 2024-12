Trapani, si valuta il cambio di ds. Fiducia ad Aronica, ma col Benevento…

La storia tra il Trapani e il direttore sportivo Andrea Mussi potrebbe essere giunta al termine. Secondo le ricostruzioni di Trapanigranata.it al centro di questa rottura ci sarebbe la gestione del mercato estivo.

Mussi ha iniziato il suo percorso al Trapani nel 2023 restando nella dirigenza granata anche dopo la promozione in Serie C. Il club granata sta iniziando a valutare la sua posizione e le prossime ore possono essere decisive. Come sostituto il nome in pole sarebbe quello di Giuseppe Pavone, ex dirigente del Foggia. Non è da escludere l’opzione interna che porta a Dell’Orzo.

Lato panchina, Aronica per il momento resta al comando ma il suo futuro potrebbe definito dopo la sfida contro il Benevento.





