Manchester City in crisi, Guardiola: “Tutto ciò che posso fare è rimanere qui”

Il Manchester City sta attraversando un periodo di crisi. Dopo aver dominato per quattro stagioni consecutive, la squadra di Pep Guardiola sembra irriconoscibile, con sei sconfitte nelle ultime sette partite. L’ultimo capitolo di questo momento negativo è arrivato ad Anfield, dove il Liverpool di Arne Slot ha battuto i Citizens con un secco 2 – 0.

Guardiola, intervenuto ai microfoni di BCC Man of the match Day, non ha nascosto la sua preoccupazione: “Devo trovare una soluzione per essere più solidi, sopratutto in difesa. Questi ragazzi mi hanno regalato anni meravigliosi e tutto ciò che posso fare è rimanere qui per cercare di risolvere i problemi”.

Analizzando le difficoltà della squadra, Guardiola ha poi aggiunto: “È una situazione che non abbiamo mai affrontato prima, per molte ragioni. I giocatori lo sentono, soffrono e vogliono migliorare, ma in questo momento non riusciamo a gestire la forza delle altre squadre”.





