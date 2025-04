Cosenza, Alvini: “Mai disuniti, solo contro Palermo e Juve Stabia”

Parla Massimiliano Alvini. Il tecnico del Cosenza, richiamato sulla panchina dei ‘lupi’ dopo l’esonero seguito alla sconfitta casalinga contro il Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Frosinone. Alvini ha parlato anche della sfida contro i rosanero, sottolineando come in quella partita la sua squadra non sia riuscita a mostrare la giusta unione.

“A parte le gare con Palermo e Juve Stabia, la squadra ha sempre dimostrato di esserci e non si è mai disunita. Sono tornato perché credo nella salvezza. Non volevo andarmene e non ho alcuno spirito di rivalsa. Il mio obiettivo è restituire dignità al Cosenza. Abbiamo voglia, entusiasmo, e crediamo nell’impresa della salvezza”, afferma Alvini.

Il cammino del Cosenza finora è stato deludente. Nelle ultime 18 giornate, infatti, la squadra di Alvini ha vinto solo due volte, collezionando ben 11 sconfitte e cinque pareggi. Nella gara contro il Frosinone, valida per la 32esima giornata, gli uomini di Alvini sono chiamati a un riscatto urgente, visto che la salvezza diretta è distante nove punti e i playout sette. Tuttavia, di fronte avranno la seconda migliore squadra delle ultime cinque giornate per punti conquistati.





