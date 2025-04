Sudtirol, Castori: “Calendario? Giocare a Palermo non sarà una passeggiata di salute”

Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cesena, valida per la 32esima giornata. Il tecnico ha fatto il punto sulle restanti partite del girone di ritorno, menzionando tra queste anche la trasferta di Palermo, in programma giovedì 1 maggio alle 15:00.

“Le prossime partite? In B non ci sono vantaggi o svantaggi, tutte le gare sono sempre difficili e non solo gli scontri diretti. Andare a Palermo, ad esempio, non sarà una passeggiata di salute. Intanto, però, pensiamo a fare bene domani, il futuro si vedrà”, ha dichiarato Castori.

Il Sudtirol occupa attualmente la quattordicesima posizione con 34 punti, a +1 dalla zona playout. I biancorossi potrebbero diventare ‘alleati’ del Palermo nella prossima sfida contro il Cesena. I romagnoli, infatti, sono appaiati in classifica con i rosanero, e un loro passo falso contro la squadra di Castori potrebbe avvantaggiare proprio il club di Viale del Fante, nel caso in cui riuscisse a fare punti contro la capolista Sassuolo.





