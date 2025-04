Palermo, col Sassuolo per il record stagionale? Il dato aggiornato sulla prevendita

Cresce l’entusiasmo tra i tifosi rosanero per la gara casalinga contro il Sassuolo, in programma domenica 6 aprile alle ore 15.00. Il dato dei biglietti venduti è aumentato nelle ultime 24 ore e al momento sono 19.567 gli spettatori paganti al ‘Barbera’. Un dato decisamente confortante se si pensa che rimangono ancora poco meno di due giorni per acquistare il proprio tagliando.

Il record stagionale non sembra poi così lontano. La partita con il maggior numero di spettatori risale all’1 settembre, quando il Palermo affrontò il Cosenza di Massimiliano Alvini davanti a 25.787 tifosi. In quella occasione, alla quarta giornata di campionato, la partita terminò con il risultato di 1-1.

Ora, in vista della sfida contro la capolista, c’è bisogno di tutto il sostegno dei tifosi. Il Palermo arriva da una convincente vittoria contro la Salernitana e, nelle ultime cinque partite, ha il terzo miglior rendimento in classifica, dietro solo al Frosinone e al Sassuolo di Fabio Grosso, che in campionato ha perso solo due volte. La spinta della ‘Favorita’ sarà fondamentale per cercare la seconda vittoria consecutiva, cruciale per rimanere agganciati al treno dei playoff.





