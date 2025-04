Athletic Club Palermo a un passo dal sogno. Raimondi: “La nostra forza? Il gruppo”

L’Athletic Club Palermo è ormai ad un passo dalla vittoria del campionato di Eccellenza girone A che vale il salto in Serie D. I nerorosa sono primi a +6 sul Gela secondo, con le ultime due partite del campionato ancora da giocare. Uno dei protagonisti di questa cavalcata è stato l’esperto centrale difensivo Filippo Raimondi.

La promozione è ormai ad un passo, qual è stato il vostro punto di forza?

“Manca poco è vero, ma siamo ancora concentrati sull’obiettivo. Il nostro punto di forza ovviamente è stato il gruppo, siamo stati bravi a rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà che nel corso di una stagione ci sono sempre. Poi sicuramente fa la differenza avere una società composta da professionisti veramente seri e uno staff tecnico di livello superiore”.





Tra un mese compie 40 anni ma in campo sembra ancora un ragazzino…

“Beh è vero (ride, ndr) ma penso sia sotto gli occhi di tutti che fisicamente sto benissimo e onestamente mi sono sempre allenato al massimo. Inoltre mi piace essere una chioccia per i più giovani, sia dentro che fuori dal campo, avere dei riferimenti esperti è importante per i ragazzi come li ho avuti io quando ho iniziato”.

C’è un momento clou di questa grande cavalcata?

“Sin dal primo allenamento, dalla prima partita, l’unico obiettivo per tutti era arrivare a questo traguardo che si chiama Serie D, non abbiamo mai perso il focus. Sicuramente un momento clou è stata la vittoria poche settimane fa nello scontro diretto col Gela. In questa partita abbiamo acquisito ancora più consapevolezza e capito che la promozione era davvero vicina”.

Domenica fate visita all’Accademia Trapani che non ha più niente da chiedere a questo campionato…

“L’Accademia è una buona squadra. È vero, il loro campionato è già finito ma questo significa soltanto che giocheranno con maggiore serenità. Dovremo essere concentrati come sempre perché l’obiettivo che già domenica possiamo raggiungere è troppo importante”.

LEGGI ANCHE

SCIACCA, GALFANO: “BELLO AVERE RIPORTATO ENTUSIASMO”

ECCELLENZA A: ATHLETIC PALERMO QUASI FATTA PER LA D

SANCATALDESE, PISCIOTTA: “CONTINUANDO COSÌ CI SALVEREMO”