Eccellenza A, Galfano promuove lo Sciacca: “Abbiamo riportato l’entusiasmo”

Il campionato di Eccellenza girone A volge alla conclusione, con appena 180 minuti ancora da giocare, e una delle protagoniste di questa stagione è lo Sciacca. I neroverdi, guidati dal tecnico Angelo Galfano, sono la terza forza del torneo e reduci dal grande successo in Coppa Italia.

Che bilancio di questa stagione?

“Un bilancio più che positivo, stagione strepitosa. Si è rivisto entusiasmo dopo tanto tempo, lo stadio è tornato a riempirsi. La vittoria della Coppa Italia è stato un grande traguardo e ce la siamo giocata anche nella fase nazionale contro la corazzata Barletta giocandocela alla pari probabilmente anche meritando il passaggio del turno, questo è l’unico rammarico di quest’annata”.





C’è qualche rammarico considerando che i play off non si giocherebbero?

“Assolutamente no. Sapevamo di non avere una rosa profonda, quindi abbiamo dovuto scegliere quale fosse la priorità e con la società abbiamo deciso di puntare sulla Coppa. Infatti, abbiamo perso alcuni punti a ridosso di queste gare di Coppa. Tanti risultati mancati in gare abbordabili”.

Terza forza del torneo, grande percorso appunto in Coppa…

“Questa squadra, dal punto di vista del gioco, ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Dispiace un po’ perché anche domenica scorsa, contro il Gela seconda forza del torneo e con una squadra rimaneggiata, eravamo in vantaggio e stavamo facendo l’ennesima impresa. Ma va bene così”.

Domenica penultimo atto della stagione e dovrete vedervela con un Casteldaccia che cerca punti salvezza…

“Intanto anche noi abbiamo un obiettivo, che è quello di consolidare matematicamente il terzo posto. Poi sicuramente vogliamo fare un altro regalo alla nostra gente, nell’ultima in casa, sfornando una buona prestazione e cercando i tre punti”.

