Caos a Marsiglia, De Zerbi: “Dire che i giocatori sono contro di me è falso”

Parla Roberto De Zerbi. L’allenatore del Marsiglia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tolosa e ha parlato della difficile situazione che si è creata dopo l’ultima sconfitta.

“Ho vissuto una settimana difficile, come tutti. Il mio compito è tirare fuori il meglio dai miei calciatori – afferma – . Quello che è successo questa settimana è normale, sono dinamiche che succedono in ogni spogliatoio. La mia priorità sarà sempre restare al fianco dei giocatori, difendendoli in ogni circostanza. Le sconfitte sono mia responsabilità, ma chiedo ai calciatori di dare sempre il massimo”.

“Non accetto che si lavori al di sotto del nostro massimo livello – continua – . Il mio obiettivo è sempre guidare la squadra verso il traguardo finale, anche se alcuni cercano di dipingermi come un criminale o un delinquente. Anzi, forse sono stato troppo indulgente con i calciatori in alcune situazioni. Invece Benatia, che avrebbe dovuto avere un ruolo di mediatore, a volte è stato più severo di me. Mi ha infastidito leggere certe affermazioni: dire che i giocatori sono contro di me è falso“.





