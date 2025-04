De Bruyne lascia il Manchester City a fine stagione: “Sarà sempre casa mia” / UFFICIALE

Kevin De Bruyne a fine stagione lascerà il Manchester City a parametro zero. Dopo dieci anni con la maglia dei Citizens, il centrocampista belga ha deciso di dire addio al club. È stato lo stesso De Bruyne ad annunciare la sua scelta tramite i propri canali social.

“Leggendo questa lettera probabilmente avete già intuito dove voglio arrivare. Quindi andrò dritto al punto: questi saranno i miei ultimi mesi da giocatore del Manchester City. Non è affatto semplice scrivere queste parole, ma come calciatori sappiamo tutti che prima o poi questo momento arriva. Ora è arrivato, e meritavate di saperlo direttamente da me. Il calcio mi ha portato da voi, in questa città. Inseguendo il mio sogno, non avrei mai potuto immaginare quanto questo periodo avrebbe cambiato la mia vita. Questa città, questo club, queste persone… mi hanno dato TUTTO”.

“E io non potevo fare altro che dare indietro TUTTO! E sai una cosa? Abbiamo vinto TUTTO. Che ci piaccia o no, è arrivato il momento di salutarci. Suri, Rome, Mason, Michèle ed io siamo infinitamente grati per tutto ciò che questo posto ha rappresentato per la nostra famiglia. ‘Manchester’ sarà per sempre sui passaporti dei nostri figli e, ancora più importante, nei nostri cuori. Questa sarà sempre la nostra CASA. Non potremo mai ringraziare abbastanza la città, il club, lo staff, i compagni di squadra, gli amici e la famiglia per questi 10 anni straordinari. Ogni storia arriva alla fine, ma questa è stata sicuramente il capitolo più bello. Godiamoci fino in fondo questi ultimi momenti insieme”.





Il palmares di De Bruyne con il Manchester City è impressionante: 6 Premier League, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, 2 FA Cup, 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Coppa del Mondo per Club, oltre ai numerosi riconoscimenti individuali ricevuti in Inghilterra. Con la maglia del City ha collezionato 274 presenze, segnando 70 gol e contribuendo con un numero importante di assist.

