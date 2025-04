Hummels, ritiro dal calcio giocato: “Concluderò la mia carriera quest’estate”

Mats Hummels si ritira dal calcio giocato. Il difensore centrale della Roma ha annunciato tramite un video sui suoi profili social, che al termine della stagione in corso appenderà gli scarpini al chiodo. Il tedesco conclude dunque una grandissima carriera con 719 presenze e 60 gol all’attivo.

“In questo momento sto lottando con le mie emozioni. Ora arriva il momento che nessun calciatore può evitare. Dopo più di 18 anni e così tante cose che il calcio mi ha dato, concluderò la mia carriera quest’estate – ha rivelato Hummels -. So quanto tutto questo viaggio, tutto questo percorso, abbia significato per me”.

Il 36enne ex Borussia Dortmund ha poi continuato: “E’ incredibile aver vissuto tutto questo, non si può paragonare a nient’altro e, soprattutto, non penso che potrà mai essere sostituito da nulla. È bello e spaventoso allo stesso tempo, perché naturalmente è una sensazione che mi mancherà, ma averla vissuta per tutta la carriera significa tutto per me”.





