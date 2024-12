Palermo C5, battuto l’Athletic Club (6 – 3). I rosa vanno in fuga

Il Palermo Calcio a5 si impone con il risultato di 6 – 3 sull’Athletic Club Palermo portandosi a +4 proprio sui cugini, consolidando così il primo posto nel girone A di Serie C1.

Primo tempo ricco di emozioni con i rosanero che riescono a segnare tre reti con Musso e Russo (doppietta). Per gli ospiti in rete Barcellona. Nella ripresa altri 5 gol per il 6 – 3 finale: per il Palermo C5 in rete ancora Russo autore dunque di una tripletta, Bonanno e Saviano. Per gli ospiti altre due reti di Barcellona per la sua tripletta.

Il Palermo Calcio a5 continua a volare: 8 vittorie e 2 pareggi su 10 partite disputate, squadra ancora imbattuta in campionato.