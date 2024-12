Lucioni: “Il Palermo ha fatto le sue valutazioni. Dionisi? Non si è proprio espresso. Su Brunori…”

“Nella vita si fanno delle valutazioni. La società ha fatto le proprie e io da professionista non ho fatto altro che andare incontro alle esigenze societarie. Così abbiamo deciso di dividere le nostre strade”.

Questa la spiegazione di Fabio Lucioni sul recente addio al Palermo. Il difensore è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha raccontato qualche retroscena, tra questi l’atteggiamento tenuto da Dionisi.

“Non si è proprio espresso in merito, non ha preso alcuna posizione e non mi ha detto nulla. Venivo da un problema all’anca che mi ha tenuto fuori un po’. Poi ho fatto tutte le cure del caso, ho lavorato sodo per cercare di rientrare nel più breve tempo possibile. Dopo il debutto a Napoli però non ho più avuto spazio e così è arrivata la risoluzione”.





Poi, le considerazioni su Brunori. “Matteo è un grande professionista che si allena per il bene del Palermo e dà il massimo, ci tiene tanto. Non so se ci sia un caso, sono valutazioni che spettano alla società e al calciatore”.