La Scafatese (seconda) esonera Fabiano: Gianluca Atzori è il nuovo tecnico

La Scafatese in mano a Gianluca Atzori. L’allenatore con un passato nel Palermo, in campo da calciatore durante la stagione 2003/4, riparte dalla Serie D e sostituirà Franco Fabiano, esonerato nonostante le vittorie e il secondo posto in classifica. La notizia è ufficiale, resa nota attraverso l’apposito comunicato.

IL COMUNICATO:

“La Scafatese Calcio è lieta di annunciare l’ingaggio di Gianluca Atzori, che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra. Il 53enne tecnico di Collepardo (Fr), che da calciatore ha calcato i campi di Serie A e Serie B, è reduce da due annate alla guida del Floriana Fc nella Premier League di Malta.

Il presidente Felice Romano dà il benvenuto a mister Atzori, che domani dirigerà il suo primo allenamento alla guida dei canarini. La composizione dello staff tecnico sarà resa nota nelle prossime ore”.