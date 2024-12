Palermo, l’entusiasmo dei tifosi: già sold out il settore ospiti dello stadio dei Marmi

La vittoria contro lo Spezia ha riacceso l’entusiasmo a Palermo. I tifosi, che non hanno mai smesso di seguire la squadra nonostante i risultati negativi, hanno “preso d’assalto” i pochi biglietti del settore ospiti dello stadio dei Marmi, che ospiterà la gara contro la Carrarese.

In meno di 24 ore sono già esauriti i 620 biglietti messi a disposizione dalla Carrarese. Il settore ospiti è già sold out, a dimostrazione della grande passione dei tifosi rosanero, sempre presenti in trasferta. Al “Barbera” si sta registrando un calo (record stagionale negativo con lo Spezia), ma fuori casa i numeri sono stati sempre positivi.

I tifosi non faranno mancare il loro supporto, ora tocca alla squadra di Dionisi fare risultato. La vittoria con lo Spezia deve avere continuità se si vuole dare una svolta al campionato. Il popolo rosanero ha risposto presente (non c’erano dubbi), la palla passa al Palermo.





