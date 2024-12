Bove, il peggio è passato. E lui vuole già tornare: “Vojo gioca”

Le condizioni di Edoardo Bove sono in miglioramento. Il centrocampista della Fiorentina sta sempre meglio dopo il malore che ha avuto durante la partita con l’Inter, ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari, compagni di squadra e i membri dello staff della Viola.

“Edoardo? Sta bene e dice in continuazione vojo gioca’, fatemi gioca’“. Queste le parole del d.g. della Fiorentina, Alessandro Ferrari, che confermano come Bove sia lucido e pimpante. Il peggio insomma è ormai alle spalle e non a caso, dal suo letto d’ospedale, il numero 4 viola ha potuto anche salutare i compagni di squadra con una videochiamata: “Giocate anche per me“, il senso del discorso.

Nonostante il momento di grande preoccupazione, l’aggiornamento delle ultime ore rassicura tutti: Bove è fuori pericolo. E il futuro da calciatore? Le regole in Italia sono più severe che altrove (in Inghilterra a Eriksen è concesso di giocare con un defibrillatore sottocutaneo) e se l’aritmia ventricolare fosse confermata la strada per il rientro in campo sarebbe lunga e in salita. Per il centrocampista ci sarà una sospensione temporanea dall’attività agonistica per “evento avverso” in attesa che gli esami facciano il loro corso.





