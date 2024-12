Sampdoria, Sottil resta ma sono tutti sotto esame

La Sampdoria, dopo lunghe ore di riflessioni e incertezze, ha confermato Andrea Sottil sulla panchina blucerchiata. La posizione dell’allenatore era fortemente a rischio dopo il pareggio casalingo contro il Catanzaro, ma alla fine la società ha scelto di confermarlo, almeno per ora.

Da Sottil, ai giocatori, fino alla dirigenza restano sotto stretta osservazione. La conferma dell’allenatore è stata influenzata anche dalla difficoltà di individuare qualcuno di convincente per sostituirlo.

La Sampdoria di Sottil nelle ultime cinque partite ha raccolto due sconfitte e tre pareggi, compreso l’1 – 1 di Palermo. In classifica la squadra blucerchiata occupa la 12esima posizione e nella prossima giornata affronterà in trasferta la squadra più in forma del campionato, il Sassuolo capolista.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO È CAMBIATO IN DUE MOSSE