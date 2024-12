Carrarese al lavoro in vista del Palermo: Schiavi in dubbio

La Carrarese cerca riscatto dopo la cocente sconfitta all’Arechi, con l’obiettivo di voltare pagina già sabato contro il Palermo allo stadio dei Marmi. La squadra toscana ha subito ripreso gli allenamenti.

Il prossimo avversario, il Palermo, è carico dopo la vittoria sullo Spezia che ha rilanciato i rosanero al sesto posto in classifica. La notizia principale in casa Carrarese riguarda Nicolas Schiavi, il centrocampista argentino sostituito all’intervallo contro la Salernitana per un affaticamento al flessore. Già nei giorni precedenti la partita, Schiavi non aveva completato gli allenamenti a causa di fastidi muscolari, ma la sua uscita dal campo è stata definita precauzionale.

Le speranze di recuperarlo per il match contro il Palermo restano alte, anche perché il giocatore è stato un pilastro del centrocampo, partendo titolare in tutte le 15 gare disputate finora. Un’eventuale assenza rappresenterebbe una perdita importante per il tecnico.





La settimana di preparazione potrebbe consentire a Mauro Coppolaro di recuperare completamente dall’infortunio al polpaccio che lo tiene fermo da quasi un mese. Il difensore si avvicina al rientro, mentre restano più incerti i tempi di recupero per Hermannsson. Buone notizie, invece, per Falco: dopo essere stato convocato per il match di Salerno, l’attaccante è a disposizione e avrà l’opportunità di guadagnarsi spazio nelle prossime sfide.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO È CAMBIATO IN DUE MOSSE