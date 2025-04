Palermo, Pohjanpalo meglio di Amauri e Toni: nessuno dei ‘big’ era partito così

In un’annata piena di bassi e di pochissimi alti fino ad ora, sarà impossibile dimenticare l’incredibile impatto di un giocatore arrivato con grandi aspettative e subito diventato colonna portante e trascinatore del Palermo: Joel Pohjanpalo.

I suoi nove gol in nove partite rappresentano la speranza dei tifosi rosanero in vista del finale di stagione. I rosanero si sono aggrappati alla verve realizzativa dell’attaccante finlandese e al momento sembra l’unica arma in grado di fare la differenza.

L’impatto devastante di Pohjanpalo sulla stagione del Palermo ha scomodato paragoni con illustri attaccanti del passato rosanero: i nomi (dalla dirigenza Zamparini fino a quella attuale) sono altisonanti e nessuno, nonostante il blasone, può vantare un inizio del genere.





I numeri degli illustri predecessori

Il miglior marcatore di sempre della storia del Palermo, Fabrizio Miccoli, ha segnato solamente due gol nelle sue prime nove apparizioni nella stagione 2007/08 (Serie A). Gli stessi di Edinson Cavani, che dopo il suo arrivo nel gennaio 2007, ha esordito l’11 marzo contro la Fiorentina, segnando una rete spettacolare. Nelle successive otto partite, ha aggiunto un altro gol.

L’altro attuale fuoriclasse rosanero e secondo marcatore nella storia rosanero, Matteo Brunori, ha segnato tre gol nelle prime nove partite nella stagione 2021/22 (Serie C). Anche Ilija Nestorovski, nella stagione 2016/17, ha realizzato lo stesso numero di reti. Abel Hernandez, arrivato a Palermo giovanissimo, ha trovato una sola rete nelle prime nove presenze.

Ancora più sorprendenti i numeri di Luca Toni, che nella stagione 2003/04 – nella quale si è laureato capocannoniere a fine campionato – ha siglato solamente una rete nelle prime nove uscite con la maglia rosanero. Meglio di loro ha fatto un altro giocatore amatissimo dai tifosi rosanero, Amauri, che ha messo a referto quattro gol nella stagione 2005/06 (Serie A).

I numeri di Pohjanpalo dunque appaiono ancora più impressionanti se rapportati a quelli dei grandi del recente passato. L’attaccante finlandese è già entrato nei cuori rosanero non solo per i gol, ma anche per il carisma, l’esperienza e la leadership che ha dato l’impressione di aver assunto non appena ha messo piede in campo.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO STUDIA LE ‘TABELLINE’