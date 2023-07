MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Circa 500 tifosi rosanero hanno assistito alla presentazione della nuova maglia del Palermo. L’evento si è svolto a Mondello e hanno partecipato, in collegamento da Ronzone, anche il capitano Matteo Brunori, il palermitano Francesco Di Mariano e il nuovo acquisto Fabio Lucioni.

I tre rosanero sono intervenuti dal ritiro in Trentino-Alto Adige e hanno dedicato un messaggio ai tifosi. “La nostra gente ci attende e non vediamo l’ora di tornare a Palermo. Stiamo facendo un gran lavoro e siamo contenti”, afferma Brunori.

Di Mariano, invece, ha dichiarato: “Il ritiro sta andando molto bene, i nuovi si sono ambientati al meglio. Lavoriamo per farci trovare pronti. Io ho sempre detto che essere palermitano è un orgoglio. Giocare al “Barbera” per me è speciale e significativo. Ringrazio i tifosi per il sostegno“.

Parole da leader anche quelle di Lucioni: “Mi aspetto grande calore. I ragazzi raccontano di una piazza carica, felice di vivere un’annata bellissima insieme a noi. Spero sia l’anno giusto per raggiungere l’obiettivo”.

