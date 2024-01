Palermo, pressing dell’Avellino per Valente: presentata un’offerta

L’Avellino fa sul serio per Nicola Valente. Gli irpini, che sono in piena zona playoff e vogliono competere per provare a salire in Serie B, hanno presentato un’offerta all’esterno del Palermo.

Come riporta TuttoC, il direttore sportivo dell’Avellino Perinetti ha proposto a Valente un contratto fino al 2025, con opzione per il 2026.

Un’offerta che potrebbe convincere il giocatore, che a Palermo non trova spazio (solo 270′) e che soprattutto ha un contratto in scadenza fra sei mesi.