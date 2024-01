Di Francesco: “Che amarezza a Cittadella! Ma daremo soddisfazioni ai tifosi, se lo meritano”

Parla Federico Di Francesco. L’esterno del Palermo sottolinea l’amarezza della squadra dopo la sconfitta arrivata contro il Cittadella e ‘chiama’ ad una reazione la squadra, a cominciare dalla prossima sfida col Modena.

“C’è amarezza per la partita di Cittadella – dice Di Francesco ai canali ufficiali del Palermo – perché comunque da parte nostra c’era la volontà di dar seguito al trend positivo di fine 2023. Dispiace, eravamo partiti bene ma col gol siamo andati a calare: dobbiamo lavorare per far in modo che non succeda più, dobbiamo migliorare quando andiamo in svantaggio, cercando di continuare a giocare come stavamo facendo prima. Cercheremo di lavorare in tal senso”.

“Come si reagisce? Col lavoro – risponde – per aggiustare le lacune e migliorare i nostri pregi. Non è tutto da buttare, ma sappiamo che dobbiamo reagire e fare una grande partita con il Modena. Sarà una partita difficile, vorrà rifarsi dopo l’ultimo ko. Sarà una bella partita, a viso aperto: cercheremo di fare il massimo”.

E sui tifosi, Di Francesco aggiunge: “Un pensiero va a chi ci ha seguito a Cittadella: erano tanti e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. È stato bellissimo. Sappiamo che li abbiamo delusi, ma cercheremo di dargli soddisfazioni da qui a fine anno, perché se lo meritano”.

“I primi mesi a Palermo? Il bilancio finora è positivo. All’inizio ho avuto un po’ di difficoltà – ammette l’esterno – anche per un problemino fisico, ma adesso sento di aver trovato continuità e di essere più integrato nel mondo Palermo. Metto sempre al primo posto gli obiettivi e il bene della squadra, non ho un’ossessione per i gol”.

“Sento l’amore dei palermitani per questi colori – conclude Di Francesco – sento la responsabilità nei confronti di questa maglia. I tifosi vogliono vedere questa squadra in alto. Per un giocatore, vivere la città Palermo è un qualcosa di unico”.

