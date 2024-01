Calciomercato Palermo, pressing per Amian ma il Bologna non molla

Il Palermo punta forte su Kelvin Amian. La società rosanero ha scelto il calciatore francese per rinforzare la difesa ma la concorrenza del Bologna, squadra che sta facendo benissimo in Serie A nonostante la recente flessione, è agguerrita.

I dirigenti dello Spezia hanno avuto un colloquio con il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori. Sul piatto ci sarebbe un’offerta di 3,5 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore che piace tanto a Thiago Motta, che lo ha allenato proprio allo Spezia.

Il Palermo, però, pressa forte anche perché le alternative per la fascia destra della difesa non convincono del tutto. Venuti del Lecce e Barbieri del Pisa sono piste percorribili ma che non soddisfano appieno: si cerca un calciatore che possa fare la differenza dal punto di vista fisico. Sempre valida l’opzione estero grazie alla ‘rete’ di City Group.

