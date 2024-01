Amian, sfugge al Palermo? A colloquio col Bologna. Sfida al Cagliari per Venuti

La batosta subita contro il Cittadella pone degli interrogativi a cui il Palermo potrebbe dare risposta con l’attuale sessione di mercato. Uno dei ruoli topici in cui i rosa dovranno agire riguarda il terzino destro, che vede Mateju in scadenza e gli altri che non danno le giuste garanzie.

Per questo da diversi giorni circola il nome di Amian dello Spezia: il Palermo aveva fatto più di un pensiero sul giocatore, ma il Bologna sembra aver superato la concorrenza dei rosa, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX.

Ben due ore di colloquio tra i due club, con i felsinei che avrebbero offerto circa 3.5 milioni di euro. Rosanero comunque in attesa di sviluppi, considerando anche che rimane l’interesse per Daniele Verde su cui si potrebbe arrivare attraverso uno scambio con Soleri.

L’attaccante scuola Roma piace ai bianconeri e si parla di un’offerta da circa 7 milioni totali da raggiungere col cartellino del calciatore come parziale contropartita. E intanto c’è in auge anche il nome di Lorenzo Venuti del Lecce: l’avversario dei rosa per la trattativa, in questo caso, è il Cagliari.

I salentini stanno facendo dei cambiamenti e dall’Argentina è infatti arrivato Pierotti. Cambiamenti che potrebbero riguardare anche la retroguardia, con Venuti che ha chiesto di giocare di più e che potrebbe essere ceduto a breve. Il Quotidiano di Puglia di oggi parla addirittura di “sfida” tra i sardi e i rosanero per il giocatore.