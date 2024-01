Ultima ora Milan, stop improvviso e accordo saltato | Niente firma: il motivo è da non credere

Non sempre le trattative finiscono come dovrebbero: per il Milan salta un accordo che sembrava già chiuso per un motivo assurdo. Ogni negoziazione prevede alcuni step da superare per essere portata a termine. In questo caso, le cose sono andate nel peggiore dei modi.

La Serie A non si ferma, mentre il mercato di gennaio entra nel vivo. Sono molte le squadre che stanno studiando le mosse da fare per poter puntellare il proprio organico in modo da raddrizzare il tiro dopo un girone d’andata che sembra aver già sentenziato qualche giudizio.

In fondo alla classe c’è movimento per centrare l’obiettivo salvezza, mentre le squadre che si trovano lontane dai vertici della classe devono provare a invertire la serie di risultati negativi raggiunti negli scorsi mesi. Fare mercato a gennaio, però, non è mai una cosa semplice.

Le squadre faticano a privarsi dei propri calciatori in corso d’opera. Le situazioni più invitanti si verificano nei confronti di quei giocatori che stanno per entrare nel loro ultimo anno di contratto, ma anche in questo caso la concorrenza diventa forsennata.

Il confronto tra Serie A e altri campionati esteri, come la Premier League, impone poi di muoversi in maniera più sofisticata. Non sono gli alti profili quelli che vengono ricercati, quanto più i diamanti ancora da sgrezzare in giro per l’Europa.

Le difficoltà del Milan

Da inizio campionato la squadra rossonera ha vissuto alti e bassi piuttosto difficili da digerire. Per più di un momento la sicurezza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è sembrata vacillare, ma di certo la situazione non è totalmente negativa.

L’organico dei rossoneri soffre alcune carenze a causa di una sfortunata situazione di infortuni, e il mercato può certo dare una mano in questo senso. Tra le trattative, però, ce n’è anche una per un baby talento.

Salta la trattativa: ecco perché

Da mesi il Milan insegue Matija Popovic, attaccante classe 2006 in forza al Partizan Belgrado. Il trasferimento del talento serbo era cosa fatta, ma a quanto pare ora è tutto saltato in maniera irreparabile. Ciò che la dirigenza del Milan non ha digerito è stato il blitz del calciatore a Milano.

Nelle scorse ore, infatti, Popovic e agenti si sono presentati nel capoluogo lombardo senza avvisare la dirigenza dei rossoneri. Non essendoci ancora le basi per la firma, i dirigenti rossoneri si sono chiamati fuori dalla trattativa: l’affare Popovic non andrà in porto.