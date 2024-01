Pierotti va al Lecce, D’Aversa: “Sono contento, ci darà una mano”

Santiago Pierotti sarà un giocatore del Lecce. La società ha comunicato che l’esterno offensivo è stato acquistato a titolo definitivo e lunedì prossimo sarà in città per sostenere le visite mediche. Il ragazzo classe 2001 era stato seguito anche dal Palermo, che però non ha più approfondito la trattativa.

L’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta contro la Lazio, ha commentato l’arrivo di Pierotti: “Nel nostro gioco contano molto gli esterni. Abbiamo Banda in Coppa d’Africa e Sansone fuori, Pierotti è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, verrà a darci una mano. Il nostro campionato si gioca sulle fasce. Siamo contenti di avere un ulteriore esterno che ci darà una mano. Vedremo se arriverà un altro giocatore”.

