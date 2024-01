Firma fino al 2028: Roma, addio a questi colori | Futuro in Bundesliga

Il giocatore ha trovato l’accordo con un’altra squadra e dice definitivamente addio ai giallorossi. Di chi si tratta e in quale squadra giocherà

Le vie del calciomercato sono davvero infinite e capaci di creare sempre nuovi colpi di scena. Calciatori che sembravano vicini ad una squadra improvvisamente cambiano destinazione e vanno altrove. Oppure c’è chi sembrava ormai ad un passo dalla rottura con il proprio club e alla fine ha deciso di rinnovare.

Risvolti che possono avere del clamoroso e che tengono i tifosi con il fiato sospeso soprattutto in questa fase di trasferimenti di metà stagione. Fino ad ora però almeno in Italia non ci sono stati grandi colpi. Anche le squadre di vertice stanno agendo con la massima oculatezza, in attesa che arrivi l’occasione giusta.

Ormai si lavora direttamente in prospettiva giugno sperando di arrivare ai migliori parametri zero in circolazione e a dei giovani di belle speranze da coltivare in casa propria. Le scarse risorse d’altronde non lasciano spazio al alternative e questa in fin dei conti è una delle poche soluzioni per poter sopperire alla situazione.

In casa Roma però qualcosa non è andato nel verso giusto e alla fine i giallorossi hanno visto sfumare un potenziale obiettivo. Vediamo cosa è successo nello specifico cercando di capire chi è il calciatore oggetto dei desideri. È un membro della rosa a cui è stato proposto il rinnovo o qualcuno che poteva arrivare da un altro club?

Chi è l’oggetto del desiderio romanista definitivamente sfumato

La risposta è la seconda. Infatti la dirigenza capitolina ha provato a cercare un accordo con il difensore del Lipsia Lukas Klostermann, che sembrava ormai destinato a lasciare la compagine tedesca alla scadenza del contratto a fine stagione. Il mercato però è imprevedibile e alla fine il giocatore ha deciso di rinnovare il suo contratto con la squadra sponsorizzata dalla Red Bull.

Il nuovo accordo prevede un quinquennale fino al 2028 con un lauto adeguamento dell’ingaggio. Dunque a meno di un’offerta clamorosa (almeno 10 milioni di euro) il calciatore non si muoverà dalla Sassonia. Niente Italia e niente Roma per lui, almeno per ora. Ma come già detto gli intrecci di mercato sono infiniti.

Lukas Klostermann: le tappe più importanti della sua carriera

In attesa di capire se un giorno il calciatore farà capolino nel Bel Paese, andiamo a conoscerlo meglio. Cresciuto nelle giovanili del Bochum dopo il debutto in prima squadra è passato al Lipsia nel 2014 giocando per anni le coppe europee ad ottimi livelli. Anche in Nazionale ha fatto un percorso di tutto rispetto.

Con la Nationalmannschaft ha collezionato 22 presenze e ha disputato il Mondiale del 2022 in Qatar dove però i tedeschi sono usciti mestamente al primo turno nel girone con Giappone, Spagna e Costa Rica. Tra le sue caratteristiche peculiari spicca la duttilità tattica che gli consente di giocare indistintamente come terzino desto, sinistro e anche come centrale.