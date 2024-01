Juventus, mossa vincente di Giuntoli: ecco la promessa del calcio europeo | Trattativa ai dettagli

Giuntoli vuole regalare alla Juventus un giovane di belle speranze che sta già incantando mezza Europa. La società bianconera è pronta a sferrare l’attacco

La Juventus guarda sempre di più al futuro. D’altronde dopo le vicissitudini con la Uefa per via del Fair Play finanziario la dirigenza deve per forza di cose operare con oculatezza. Per questo il duo Giuntoli Manna sta lavorando soprattutto sui giovani, che naturalmente devono avere importanti qualità per potersi imporre fin da subito con la maglia bianconera.

D’altronde quest’anno è iniziato un vero e proprio nuovo corso dove gli eccessi e gli sfarzi del passato sono ormai solo un lontano ricordo. Per ritornare al top in Italia e in Europa la Vecchia Signora ha stravolto completamente i suoi piani e adesso si sta focalizzando molto sulla ricerca di talenti.

Infatti oltre ad avere un costo di gran lunga più accessibile (anche in termini di ingaggio) i ragazzi dal sicuro avvenire sono delle vere e proprie miniere d’oro. Qualora dopo la loro esplosione risulti difficile trattenerli, possono essere rivenduti a cifre considerevoli e fare delle plusvalenze importanti nel calcio moderno fa tutta la differenza di questo mondo.

Proprio in questa fase la Juventus ha messo nel mirino un ragazzo di cui si parla un gran bene e che sta ben figurando con la sua squadra. Per poterlo tesserare però bisogna fare in fretta visto. Molti top team europei stanno fiutando il potenziale affare. Andiamo a scoprire chi è questo enfant prodige.

Il talento classe 2006 che stregato la Juventus

Il calciatore in questione è Luis Trus che milita nell’Hertha Berlino. Nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni ha già dato sfoggio del suo enorme potenziale. Al momento con la squadra giovanile ha già messo a segno 3 gol e 4 assist in 14 apparizioni. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e ciò lo rende ancor più appetibile.

L’opportunità di tesserarlo a parametro zero può davvero essere significativa, ma chiaramente ci sarà da fare i conti anche una folta concorrenza. Trus è sostanzialmente un esterno offensivo che gioca prevalentemente sulla sinistra. Può giocare anche a destra senza problemi. La sua caratteristica principale è il dribbling che lo rende in grado di creare enormi grattacapi alle difese avversarie.

La linea verde della Juventus di Giuntoli

Nel caso l’acquisto dovesse andare a buon fine si tratterebbe di un prosieguo di un percorso ormai ben avviato. L’esplosione di Yildiz è l’esatta testimonianza della cura e della dedizione con cui i piemontesi stanno lavorando su questo fronte. Su questa scia Giuntoli ha già messo le mani anche su Adzic preso dal Buducnost di Podgorica ed è vicina a Boteli attaccante del Borussia Moenchengladbach.

Se si considerano anche Iling Jr e i vari giovani mandati in prestito come Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea (tutti al Frosinone) e Huijsen approdato di recente alla Roma (che però non vanta nessun diritto di riscatto) si può chiaramente constatare che il nuovo corso in casa Juve sta prendendo forma.