Colpo di scena, chiamata urgente da Napoli: deciso il futuro allenatore | Mossa a sorpresa di De Laurentiis

Il presidente degli azzurri ha le idee chiare per il futuro. Scelto il nuovo mister per la prossima stagione calcistica.

Tra le squadre che maggiormente stanno riscontrando diverse difficoltà in questa prima parte di campionato è giusto menzionare il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra partenopea, purtroppo, non sta riuscendo a dimostrare lo stesso valore e la stessa qualità palesata nella scorsa stagione.

Quando alla guida vi era Luciano Spalletti, con Cristiano Giuntoli nel ruolo da direttore sportivo, i risultati, le prestazioni e il clima erano del tutto differenti. Uno Scudetto conquistato dopo ben 33 anni di attesa che ha unito tutti i tifosi sotto lo stesso colore e con le stesse emozioni.

Al momento, i partenopei si ritrovano in una situazione di metà classifica che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere. Il tecnico di Certaldo ha lasciato la guida tecnica la scorsa estate per poi intraprendere quella da commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, aveva inizialmente pensato che Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, potesse essere il profilo più adatto per continuare un percorso intrapreso nel biennio precedente.

Il ritorno di Mazzarri

Purtroppo, partite poco convincenti, un gioco anonimo e risultati altalenanti hanno fatto sì che l’allenatore venisse esonerato dopo la sconfitta interna contro l’Empoli per 0-1. Da quel momento in poi è tornato in panchina nelle vesti da traghettatore, Walter Mazzarri.

Quest’ultimo, dopo 10 anni di assenza ha esordito con un’ottima vittoria fuori casa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nonostante ormai sia tornato tra gli azzurri a novembre, sembra essere ancora in difficoltà nel far riemergere la squadra facendola tornare ai fasti di un tempo. Con alcuni giocatori del calibro di Victor Osimhen e Anguissa, c’è da pensare che la società possa intervenire sul mercato in maniera incisiva per regalare al tecnico i rinforzi giusti.

Una poltrona per tre

Per ora, l’unico acquisto effettuato è quello di Pasquale Mazzocchi che, si è reso protagonista in negativo nel match contro il Torino in quanto è stato espulso dopo appena quattro minuti di gioco. L’obiettivo degli azzurri, a questo punto, sarà quello di concludere la stagione in corso con almeno un piazzamento in zona Europa ma la testa sembrerebbe essere già proiettata al prossimo campionato.

Infatti, secondo quanto riportato da radio kiss kiss napoli, il presidente De Laurentiis starebbe sondando diversi profili di futuri allenatori che potrebbero sedere sulla panchina del Napoli. Fra questi, i tre nomi che più di tutti avrebbero la fiducia del numero uno dei partenopei sono: Roberto De Zerbi, Eusebio Di Francesco e la grande sorpresa del campionato francese, Francesco Farioli.