Allarme rosso Inzaghi | Saccheggiato dall’Inghilterra: bonifico in arrivo

Questa volta va via sul serio, non c’è più spazio per il gioiellino tra i nerazzurri. I tifosi sono dispiaciuti per la sua partenza.

Nonostante sia al primo posto in classifica in Serie A, Simone Inzaghi con la sua Inter non vuole perdere terreno e vuole assicurare ai tifosi di ottenere lo Scudetto. Come se non bastasse, i sostenitori nerazzurri possono essere fieri ed orgogliosi di questa prima parte di campionato in quanto la squadra lombarda si è qualificata gli ottavi di finale di Champions League.

C’è ancora da smaltire l’amarezza della passata stagione in cui i ragazzi del tecnico piacentino si sono dovuti arrendere solo nella finalissima persa contro il Manchester City del tecnico spagnolo Pep Guardiola.

Ora, l’obiettivo è quello di portare a casa non solo il titolo di Serie A ma cercare di fare una vera e propria doppietta con l’eventuale vittoria in Europa. Chiaramente, ciò non sarà affatto facile in quanto l’Inter si ritroverà dinanzi squadre blasonate che non hanno nessun intenzione di perdere terreno e lasciare che siano ancora una volta gli inglesi a trionfare nella competizione più ambita nel Continente.

Come se non bastasse, con gli Europei di calcio che si giocheranno dal prossimo mese di giugno in Germania, molti sono i giocatori che vogliono mettersi in mostra al fine di essere convocati dai rispettivi commissari tecnici.

I gioiellini dell’Inter

Al momento, i nerazzurri, contano in squadra alcuni giocatori che sicuramente Luciano Spalletti vorrà portare con sé nel Campionato Europeo. Fra questi sicuramente ci sono Bastoni, Barella e Frattesi.

In grande mostra, quest’anno, vi è anche Marcus Thuram, bomber francese acquistato nella passata stagione a parametro zero con l’arduo compito di sostituire degnamente il belga Romelu Lukaku.

Sensi in partenza

Reduce della vittoria del Mondiale di Qatar nella passata stagione, Lautaro Martínez, in lui ha trovato un ottimo compagno di reparto. Sebbene non ci sia più la coppia inedita LuLa, amatissima dai tifosi, ormai, sembra proprio che il reparto offensivo goda di una vena prolifica da non far rimpiangere il passato.

Per tutti questi calciatori che sono diventati imprescindibili nella formazione schierata da Simone Inzaghi, ce n’è uno che sembra avere i bagagli pronti e partire con destinazione Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il centrocampista Stefano Sensi, che nella passata stagione ha giocato nel Monza di Raffaele Paladino, sarebbe sul punto di essere ceduto per 2 milioni di euro e raggiungere il Leicester City in Championship.