Koopmeiners, come un fulmine a ciel sereno | Addio lampo e comunicato ad un passo: Atalanta in lacrime

Gasperini costretto a rinunciare al suo campione per il resto del campionato. I tifosi non sono felici di privarsi del loro beniamino.

Sebbene non sia una sorpresa nel nostro campionato, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si rivela essere una squadra veramente di altissimo livello. I bergamaschi sono reduci da uno importante pareggio in campionato per 1-1 contro la Roma all’Olimpico.

La rete del vantaggio è stata siglata dal campioncino olandese è Teun Koopmeiners. Quest’ultimo, seguito da mezza Europa, sembrerebbe essere la gallina dall’uova d’oro della Dea. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

Nonostante un interesse non troppo datato di Napoli e Juventus, il calciatore sembra essere orientato a continuare il suo percorso a Bergamo almeno fino a giugno. Chiaramente, se dovessero arrivare delle offerte faraoniche provenienti da altre squadre nei prossimi giorni non è detto che la società non possa prenderle in considerazione.

Il tutto anche perché la squadra gode di ottimi calciatori di livello che, nel reparto offensivo, in modo particolare, si rivelano essere estremamente duttili e utili al modo di intendere il calcio di mister Gasperini.

Le intuizioni brillanti del Gasp

Quest’anno, Koopmeiners, sta rendendo ancora di più nel verso giusto semplicemente perché per lui l’allenatore ha disegnato un ruolo da trequartista e quindi non più nella linea mediana così come avveniva lo scorso anno.

Il fatto di essere riuscito a metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio inducono comunque il calciatore a poter valutare nuove ed inedite possibilità nell’approdare in campionati diversi o comunque giocarsi le chances per disputare importanti partite di Champions League.

Palomino più vicino alla Salernitana

Ora che abbiamo assodato che l’olandese non è tra i possibili cedibili nei prossimi giorni, resta da capire quindi chi sarà il beniamino dei tifosi costretto a lasciare quasi sicuramente Bergamo nelle prossime ore. Stiamo parlando del difensore Palomino che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, potrebbe approdare alla Salernitana di Filippo Inzaghi e risollevare le sorti della società campana che si trova ultima in classifica in Serie A.

Il forte difensore argentino potrebbe trovare in Campania la squadra giusta per rilanciarsi e mostrare il suo immenso valore. Negli scorsi anni era seguito da società di Premier League e Liga spagnola. Un eventuale trasferimento a Salerno potrebbe essere per lui un vero toccasana per dimostrare quanto sia talentuoso e volenteroso di dire la sua nel nostro campionato.