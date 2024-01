La Juve lo blinda, con il nuovo anno una grande notizia | Futuro legato a questi colori

La Juventus sembra intenzionata a prolungare il contratto di un calciatore dal sicuro avvenire. Una scelta che potrebbe pagare e non poco in prospettiva

La Juventus dopo essere rimasta praticamente immobile nel corso del mercato estivo è al lavoro per pianificare le strategie future. Il primo passo è capire chi rientra ancora nei piani tecnici e societari così da poter fare una prima ed importante scrematura. Una volta compreso questo aspetto allora ci si potrà tuffare sul mercato.

Per effetto di ciò è difficile ipotizzare che a gennaio possa esserci qualche colpo. Non avendo nemmeno una competizione europea da giocare è inutile allargare ulteriormente la rosa che è già piuttosto soddisfacente. Allegri con il materiale a disposizione sta andando anche oltre le migliori aspettative visto che ad inizio stagione non era così certo che la Juve potesse essere subito così competitiva.

Invece, i risultati parlano chiaro e con appena due punti di ritardo dall’Inter capolista, la Vecchia Signora si sta giocando seriamente le sue chance di scudetto. D’altronde manca ormai da quattro stagioni. Troppe per chi era abituato a vincere praticamente ogni anno e alle volte senza nemmeno chissà quale sforzo.

Per tornare a quei fasti c’è però bisogno anche di prospetti che siano in grado di maturare negli anni e di diventare i campioni del domani. In rosa ce ne sono già diversi anche per via dell’ottimo lavoro della Juventus Next Gen, che giocando in un campionato professionistico come la Serie C mette già a dura prova i ragazzi.

Juventus – Iling Junior: i dettagli del rinnovo

Uno di questi è sicuramente Samuel Iling Junior. Il ragazzo classe 2003 fin dagli esordi con la prima squadra ha dimostrato di avere qualità e soprattutto tanta personalità. Anche in Champions League lo scorso anno ha avuto da subito un grande impatto. Una sorta di predestinato che la Juve vuole tenersi stretto.

Contro la Salernitana il suo gol è stato decisivo per la rimonta bianconera e sicuramente dopo questa marcatura troverà ancora più spazio. Il suo contratto con la formazione piemontese scade nel 2025 ragion per cui la società dovrà affrettarsi per blindarlo. Stando ai rumors di mercato nelle prossime settimane ci sarà un primo incontro tra le parti per definire il tutto.

Iling Junior: il ragazzo arrivato dall’Inghilterra che ha conquistato l’Italia

D’altronde sarebbe un vero peccato perdere questo ragazzo arrivato dal Chelsea nel 2020 ed esploso definitivamente all’ombra della Mole. Lo scorso anno in 12 presenze in Serie A ha realizzato 1 rete mentre quest’anno con 9 presenze ha già eguagliato il suo score realizzativo. L’auspicio suo e della società è di superarlo per continuare il suo percorso di crescita.

Allegri è rimasto affascinato fin da subito dal suo estro e dal suo carattere. Molti ragazzi in passato seppur bravi hanno patito l’impatto con la realtà bianconera dove le pressioni sono all’ordine del giorno. Iling invece è sembrato subito a suo agio e ciò accade quasi esclusivamente ai predestinati.