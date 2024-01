Pioli, inquietante scoperta | Gli vendono per sempre il suo gioiellino: stavolta è tutto vero

Prepara le valigie e lascia Milano. Il pupillo del tecnico rossonero si sacrifica e va all’estero mandando in tilt la tifoseria.

Nonostante si ritrovi al terzo posto in classifica in campionato, Stefano Pioli non può ritenersi del tutto soddisfatto dell’andamento di stagione della sua squadra. Il Milan, infatti, nonostante nella passata sessione di calciomercato abbia messo a segno diversi colpi di elevato spessore, si ritrova estromessa dalla Coppa Italia e retrocessa in Europa League dopo l’eliminazione nella fase a gironi della Champions League.

Pertanto, i rossoneri, hanno l’arduo compito di provare fino alla fine di ostacolare l’Inter in campionato e la sorprendente Juventus e, allo stesso tempo, cercare di regalare una gioia europea ai sostenitori.

Il tutto, però, negli scorsi mesi è stato reso più complicato dal fatto che diversi infortuni importanti e assenze altrettanto decisive, hanno compromesso prestazioni e risultati. Infatti, giocatori come Tomori, Kalulu, Okafor, Bennacer, Leão, giusto per nominarne alcuni, sono stati fuori dal campo in momenti assai decisivi.

Basti pensare al clou assoluto che si è raggiunto contro la Fiorentina. Sebbene i rossoneri abbiano vinto per 1-0 contro i viola grazie ad un rigore segnato da Theo Hernandez, quel match è stato fortemente segnato da tantissime assenze importanti.

Come cambia il volto del Milan

Infatti, il tecnico è stato costretto a convocare dalla Primavera il quindicenne Francesco Camarda perché in attacco l’unico elemento disponibile era Luka Jović. Nonostante l’esordio del giovanissimo calciatore allenato da Ignazio Abate sia stato accolto da tantissimi applausi, quella partita ha mostrato tutte le difficoltà della squadra.

Ora, però, la situazione sembra essere leggermente cambiata. Infatti, il recupero di calciatori importanti hanno fatto ritornare il sorriso sul volto di Pioli. Allo stesso tempo il tutto è stato arricchito anche dall’ingaggio del difensore proveniente dal Verona Filippo Terracciano.

Krunic pronto per la Turchia

Adesso, però, sembrerebbe che un’altra grossa grana stia per scagliarsi sui rossoneri. Infatti, sin da quando è giunto a Milano, il tecnico Pioli ha individuato in alcuni giocatori dei veri e propri punti di riferimento. Questi gli hanno garantito anche la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022.

Fra questi è giusto parlare del centrocampista bosniaco Rade Krunic che, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com sarebbe sul punto di trasferirsi definitivamente in Turchia, precisamente al Fenerbahçe, per trovare più spazio e soprattutto per tornare ad essere indispensabile in una formazione ambiziosa.