‘Sono pronto a ritirarmi’: il fuoriclasse sgancia l’ultimatum | Carriera ai titoli di coda

Il grande campione che ha giocato recentemente anche nel nostro campionato sarebbe pronto ad appendere gli scarpini al chiodo

Il calcio moderno è decisamente strano e tutto può cambiare da un momento all’altro. Non essendoci più le bandiere di un tempo i giocatori cambiano squadra di continuo anche dopo pochi mesi dal loro arrivo. Appena c’è anche la minima cosa che non va si preferisce cambiare aria anziché aspettare un po’ e capire se la situazione può cambiare.

Il fattore economico gioca un ruolo di fondamentale importanza e alle volte viene messo anche prima del progetto tecnico. D’altronde l’Arabia Saudita è ormai un esempio lampante con giocatori anche non proprio datati che si trasferiscono in Medio Oriente solo ed esclusivamente per accrescere il conto in banca.

In questo caso però il calciatore in questione dopo anni ad altissimi livelli ha deciso comunque di terminare il suo percorso calcistico in Europa. Chiaramente però anche in questa circostanza regnano le logiche pecuniarie. La scorsa estate infatti ha cambiato maglia a fronte di un’offerta più allettante, ma a quanto pare qualcosa non è andato nel verso giusto.

Infatti dopo pochi mesi vuole lasciare il club e pur di farlo sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Addirittura qualora non dovesse riuscire nel suo intento potrebbe dire addio al calcio giocato e chiudere anzitempo la sua gloriosa carriera. Ma di chi stiamo parlando nello specifico? Andiamolo a scoprire insieme.

Matic-Rennes è già rottura: il serbo detta le sue condizioni

Si tratta di Nemanja Matic, che lo scorso anno è stato un pilastro del centrocampo della Roma. Nel corso del mercato estivo si è accasato al Rennes che gli ha garantito un biennale da 3 milioni di euro all’anno, ma l’ex Chelsea e Manchester United non sembra essersi ambientato nel migliore dei modi in Bretagna.

Stando a quanto riportato dal noto quotidiano francese L’Equipe il giocatore sarebbe desideroso di cambiare maglia tanto che avrebbe già svuotato il suo armadietto disertando gli ultimi allenamenti della squadra. Le sue intenzioni sarebbero quelle di trasferirsi all’Olympique Lione e nel caso il Rennes dovesse opporre resistenza potrebbe addirittura ritirarsi. Insomma, un avvertimento senza alcun diritto di replica.

Matic, una carriera caratterizzata da innumerevoli successi

Ormai prossimo ai 36 anni, Matic ha le idee chiare sul suo futuro. D’altronde nel corso degli anni ha ottenuto molteplici soddisfazioni soprattutto in Inghilterra e in Portogallo dove ha vinto 3 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra e 1 Coppa di Lega inglese con il Chelsea e 1 Coppa di Lega portoghese con il Benfica.

Per quanto concerne la Nazionale, con la Serbia ha collezionato 48 presenze e ha messo a segno 2 gol tra il 2008 e il 2019. In questo lasso di tempo ha anche preso parte anche al Mondiale 2018 giocato in Russia. Insomma un percorso di tutto rispetto che vorrebbe coronare in Francia ma con una maglia differente.