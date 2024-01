Ranocchia al Palermo, Baldini: “Acquisto eccezionale, è un giocatore fantastico”

Filippo Ranocchia al Palermo, manca solo l’ufficialità. Il centrocampista svolgerà le visite mediche nelle prossime ore, poi si trasferirà in rosanero in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Si tratterà del primo rinforzo della sessione invernale di calciomercato e Francesco Baldini, ex tecnico di Catania e Trapani che ha allenato Ranocchia a Vicenza, spende belle parole per il classe 2001.

“Un acquisto eccezionale, Filippo è un giocatore fantastico – afferma in un’intervista per il Giornale di Sicilia – . Può giocare ovunque, la sua caratteristica principale è quella che può calciare con entrambi i piedi senza che ci sia alcuna differenza”.

“Ranocchia è davvero un prospetto importantissimo – continua – . Oltre a una tecnica sopraffina, è forte fisicamente. Si fa sentire in area, nei duelli. E poi ha ancora tantissimi margini di miglioramento. Parliamo di un ragazzo di 22 anni, che ha già presenze in Serie A. Ripeto, il Palermo ha fatto un grande colpo“.

