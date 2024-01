GdS – “Palermo, così la Serie A è utopia: bisogna riflettere”

“Spettacolo riuscito male quello del Palermo, che ha trasformato il Cittadella in una squadra di fenomeni. E siccome era successo anche all’andata, bisogna riflettere”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la sconfitta dei rosa contro la squadra di Gorini.

A Cittadella si è tornato al triste passato di novembre. Il Palermo un gioco limpido non l’ha mai avuto, ma delle ultime quattro gare del 2023 aveva dato segni di vita. Alla ripresa ci si aspettava una partita diversa. E qui entra in gioco un altro aspetto che forse si sottovaluta: la condizione fisica.

I rosanero si sono spenti dopo i primi 20 minuti, come se nelle gambe non ci fosse più benzina. Non è una novità, si tratta di un difetto emerso anche nel girone d’andata. Il mercato può aiutare ma giocando e correndo così la Serie A è utopia.

