Palermo – Sampdoria 1 – 0, le pagelle dei quotidiani
Terza vittoria consecutiva per il Palermo che convince anche contro la Sampdoria. Buoni i voti nei quotidiani di oggi.
I voti:
Giornale di Sicilia: 1):Joronen 6; Bereszynski 6 (28’ st Peda 6), Bani 7, Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6 (1’ st Diakité 5,5), Segre 6,5, Ranocchia 7 (28’ st Blin 6), Augello 6,5; Palumbo 6,5 (21’ st Gomes 6), Le Douaron 7; Pohjanpalo 6,5
Corriere dello Sport: Joronen 6; Bereszynski 6,5 (29′ st Peda 6) Bani 7 Ceccaroni 6,5; Pierozzi 6 (1′ st Diakitè 6) Segre 6 (39′ st Giovane sv) Ranocchia 6,5 (29′ st Blin 6) Augello 6,5; Palumbo 7 (21′ st Gomes 6) Le Douaron 6,5; Pohjanpalo 6,5
Gazzetta: Joronen 6; Bereszynski 6 (dal 28’ s.t. Peda 6), Bani 7, Ceccaroni 7; Pierozzi 6 (dal 1’ s.t. Diakité 6), Segre 6 (dal 39’ s.t. Giovane s.v.), Ranocchia 6,5 (dal 28’ s.t. Blin 6), Augello 6; Palumbo 6,5 (dal 21’ s.t. Gomes 5,5), Le Douaron 7; Pohjanpalo 6,5