Palermo – Sampdoria, c’è la diretta gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie B
La sfida Palermo – Sampdoria è uno dei match più attesi della giornata di Serie B e per l’occasione c’è anche la diretta gratuita. Una novità che premia due delle tifoserie più calde della cadetteria e che rende il big match ancora più seguito e accessibile.
Palermo – Sampdoria gratis su Prime Video: come funziona 🎥💥
Il match sarà trasmesso all’interno di LaB Channel, la sezione di Prime Video dedicata esclusivamente alla Serie B. Ma, contrariamente a quanto avviene di solito, non è necessario sottoscrivere l’abbonamento al canale: basta essere iscritti ad Amazon Prime.
👉 In sintesi: la partita è gratis per tutti gli utenti Amazon Prime.
Come vedere Palermo – Sampdoria in streaming 🔴💻
Per seguire la gara in streaming le soluzioni sono due: Prime Video e DAZN, entrambe ufficialmente abilitate alla trasmissione.
1️⃣ Amazon Prime Video (GRATIS per gli utenti Prime)
Per guardare la partita occorre:
Essere iscritti ad Amazon Prime;
Scaricare l’app Amazon Prime Video su smart TV, smartphone, tablet o PC;
Accedere con le proprie credenziali;
Cliccare sull’evento “Palermo – Sampdoria” presente su LaB Channel;
Avviare la diretta.
2️⃣ DAZN: diretta streaming completa della Serie B ⚽📱
La gara sarà trasmessa anche su DAZN, piattaforma titolare dei diritti del campionato.
Per vedere Palermo – Sampdoria su DAZN basta:
Essere abbonati alla piattaforma;
Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;
Oppure utilizzare dispositivi compatibili come Chromecast, Fire Stick, Apple TV, console da gaming.
DAZN mette a disposizione anche repliche, highlights on demand e contenuti pre/post partita.
Palermo – Sampdoria in TV: tutte le opzioni disponibili 📺✨
Ecco come seguire la partita in televisione:
Smart TV con app DAZN o Prime Video integrata;
Decoder Sky Q con app DAZN attiva;
Collegamento del PC alla TV tramite cavo HDMI;
Trasmissione tramite Chromecast o Amazon Fire Stick.
La sfida sarà disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento stagionale a LaB Channel al prezzo promozionale di 69,99 €.
Orario della partita ⏰
📍 Stadio Renzo Barbera, Palermo
🕣 Calcio d’inizio: oggi, venerdì 12 dicembre, ore 20.30