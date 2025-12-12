Palermo - Sampdoria, c'è la diretta gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie B ​​

La sfida Palermo – Sampdoria è uno dei match più attesi della giornata di Serie B e per l’occasione c’è anche la diretta gratuita. Una novità che premia due delle tifoserie più calde della cadetteria e che rende il big match ancora più seguito e accessibile.

Palermo – Sampdoria gratis su Prime Video: come funziona 🎥💥

Il match sarà trasmesso all’interno di LaB Channel, la sezione di Prime Video dedicata esclusivamente alla Serie B. Ma, contrariamente a quanto avviene di solito, non è necessario sottoscrivere l’abbonamento al canale: basta essere iscritti ad Amazon Prime.

👉 In sintesi: la partita è gratis per tutti gli utenti Amazon Prime.







Come vedere Palermo – Sampdoria in streaming 🔴💻

Per seguire la gara in streaming le soluzioni sono due: Prime Video e DAZN, entrambe ufficialmente abilitate alla trasmissione.

1️⃣ Amazon Prime Video (GRATIS per gli utenti Prime)

Per guardare la partita occorre:

Essere iscritti ad Amazon Prime;

Scaricare l’app Amazon Prime Video su smart TV, smartphone, tablet o PC;

Accedere con le proprie credenziali;

Cliccare sull’evento “Palermo – Sampdoria” presente su LaB Channel;

Avviare la diretta.

2️⃣ DAZN: diretta streaming completa della Serie B ⚽📱

La gara sarà trasmessa anche su DAZN, piattaforma titolare dei diritti del campionato.

Per vedere Palermo – Sampdoria su DAZN basta:

Essere abbonati alla piattaforma;

Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;

Oppure utilizzare dispositivi compatibili come Chromecast, Fire Stick, Apple TV, console da gaming.

DAZN mette a disposizione anche repliche, highlights on demand e contenuti pre/post partita.

Palermo – Sampdoria in TV: tutte le opzioni disponibili 📺✨

Ecco come seguire la partita in televisione:

Smart TV con app DAZN o Prime Video integrata;

Decoder Sky Q con app DAZN attiva;

Collegamento del PC alla TV tramite cavo HDMI;

Trasmissione tramite Chromecast o Amazon Fire Stick.

La sfida sarà disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento stagionale a LaB Channel al prezzo promozionale di 69,99 €.

Orario della partita ⏰

📍 Stadio Renzo Barbera, Palermo

🕣 Calcio d’inizio: oggi, venerdì 12 dicembre, ore 20.30