Palermo - Sampdoria, c'è la diretta gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie B ​​

Palermo – Sampdoria, c’è la diretta gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie B

Redazione 12/12/2025 06:45

FOTO PEPE / PUGLIA

La sfida Palermo – Sampdoria è uno dei match più attesi della giornata di Serie B e per l’occasione c’è anche la diretta gratuita. Una novità che premia due delle tifoserie più calde della cadetteria e che rende il big match ancora più seguito e accessibile.

Palermo – Sampdoria gratis su Prime Video: come funziona 🎥💥

Il match sarà trasmesso all’interno di LaB Channel, la sezione di Prime Video dedicata esclusivamente alla Serie B. Ma, contrariamente a quanto avviene di solito, non è necessario sottoscrivere l’abbonamento al canale: basta essere iscritti ad Amazon Prime.

👉 In sintesi: la partita è gratis per tutti gli utenti Amazon Prime.



Come vedere Palermo – Sampdoria in streaming 🔴💻

Per seguire la gara in streaming le soluzioni sono due: Prime Video e DAZN, entrambe ufficialmente abilitate alla trasmissione.

1️⃣ Amazon Prime Video (GRATIS per gli utenti Prime)

Per guardare la partita occorre:

  • Essere iscritti ad Amazon Prime;

  • Scaricare l’app Amazon Prime Video su smart TV, smartphone, tablet o PC;

  • Accedere con le proprie credenziali;

  • Cliccare sull’evento “Palermo – Sampdoria” presente su LaB Channel;

  • Avviare la diretta.

2️⃣ DAZN: diretta streaming completa della Serie B ⚽📱

La gara sarà trasmessa anche su DAZN, piattaforma titolare dei diritti del campionato.

Per vedere Palermo – Sampdoria su DAZN basta:

  • Essere abbonati alla piattaforma;

  • Accedere tramite smart TV, PC, smartphone o tablet;

  • Oppure utilizzare dispositivi compatibili come Chromecast, Fire Stick, Apple TV, console da gaming.

DAZN mette a disposizione anche repliche, highlights on demand e contenuti pre/post partita.

Palermo – Sampdoria in TV: tutte le opzioni disponibili 📺✨

Ecco come seguire la partita in televisione:

  • Smart TV con app DAZN o Prime Video integrata;

  • Decoder Sky Q con app DAZN attiva;

  • Collegamento del PC alla TV tramite cavo HDMI;

  • Trasmissione tramite Chromecast o Amazon Fire Stick.

La sfida sarà disponibile anche su OneFootball, dove è possibile acquistare l’abbonamento stagionale a LaB Channel al prezzo promozionale di 69,99 €.

Orario della partita ⏰

📍 Stadio Renzo Barbera, Palermo

🕣 Calcio d’inizio: oggi, venerdì 12 dicembre, ore 20.30

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *