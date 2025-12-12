Lo Monaco: “Contro la Sampdoria vedo il Palermo favorito. Lotta per andare in Serie A”

“La Sampdoria da due anni mantiene questa costante e un motivo ci sarà. Ricordo come fosse ora, che quando arrivai al Palermo la squadra aveva un punto in sei partite”.

È Pietro Lo Monaco a parlare della sfida di questa sera in un’intervista a Tuttomercatoweb. Il dirigente ha illustrato un aneddoto del passato. “Parlando con Zamparini gli dissi: “Io mi salvo anche all’ultima giornata, ma devi metterti da parte’. Aveva speso venticinque milioni in estate, l’anno prima non vinceva da tanto”.

“La Samp oggi paga delle politiche gestionali deficitarie, non ci si inventa niente: se fai fatica da anni non stai gestendo le cose in maniera ottimale. La B non è facile. Oggi contro la Sampdoria vedo il Palermo favorito. E lotta per andare in Serie A: la concorrenza è tanta ma ha un organico di tutto rispetto, in linea con la proprietà”.





