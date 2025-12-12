Palermo, contro la Sampdoria una sola sconfitta in Serie B ​​

Palermo e Sampdoria si ritrovano di fronte questa sera per una sfida che, pur essendo oggi un incrocio di Serie B, porta con sé un peso storico considerevole. Il confronto tra rosanero e blucerchiati ha radici profonde e ha spesso significato molto più dei semplici tre punti: basti pensare allo scontro del 2010, quando il Barbera gremito fece da cornice a una sorta di spareggio per la Champions League, poi conquistata dai liguri anche grazie all’1-1 ottenuto in Sicilia.

Nel complesso, le due squadre si sono affrontate 73 volte, di cui 37 a Palermo. Il bilancio in Serie B parla chiaro: i rosanero possono sorridere, con 4 vittorie, 7 pareggi e una sola sconfitta. E ancor più significativo è il fatto che, dopo il primo incrocio casalingo del 1966 (deciso da Francesconi per la Samp), il Palermo non ha più perso in casa in cadetteria contro i blucerchiati: dieci partite consecutive senza sconfitte, tra cui anche il 2-0 dei play-off dello scorso anno, firmato dalla doppietta di Brunori.

Nel corso dei decenni questo duello ha vissuto momenti molto diversi. Gli anni Settanta e Ottanta raccontano una lunga serie di pareggi e sfide equilibrate, con la prima vittoria rosanero in B datata 1980 grazie a Larini. Poi un lungo silenzio fino al 2001/02, quando il Palermo si impose con un netto 3-0 firmato Mascara e Guidoni. Da lì le due squadre hanno legato il proprio confronto soprattutto alla Serie A, con gare spesso accese e talvolta decisive in zona alta della classifica.







Oggi, però, la storia torna al punto di partenza: una Palermo–Sampdoria che vale per la Serie B, ma che conserva l’eco delle grandi sfide del passato. Il Barbera, teatro di vittorie, rimonte e partite memorabili, riaccoglie un duello che resta affascinante, carico di significati e capace ancora di orientare il cammino di entrambe le squadre. Lo riporta il Giornale di Sicilia.