Serie A, 15a giornata: si parte con Lecce - Pisa ​​

Serie A, 15a giornata: si parte con Lecce – Pisa

Redazione 12/12/2025 11:08

La 15a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Lecce e Pisa. Domenica le big, col Milan che riceve il Sassuolo, Napoli e Inter in trasferta. Roma – Como chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 12 dicembre 

Lecce – Pisa: ore 20.45



Sabato 13 dicembre 

Torino – Cremonese: ore 15

Parma – Lazio: ore 18

Atalanta – Cagliari: ore 20.45

Domenica 14 dicembre 

Milan – Sassuolo: ore 12.30

Fiorentina – Verona: ore 15

Udinese – Napoli: ore 15

Genoa – Inter: ore 18

Bologna – Juventus: ore 20.45

Lunedì 15 dicembre 

Roma – Como: ore 20.45

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *