Serie A, 15a giornata: si parte con Lecce – Pisa
La 15a giornata di Serie A si apre con la sfida tra Lecce e Pisa. Domenica le big, col Milan che riceve il Sassuolo, Napoli e Inter in trasferta. Roma – Como chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 12 dicembre
Lecce – Pisa: ore 20.45
Sabato 13 dicembre
Torino – Cremonese: ore 15
Parma – Lazio: ore 18
Atalanta – Cagliari: ore 20.45
Domenica 14 dicembre
Milan – Sassuolo: ore 12.30
Fiorentina – Verona: ore 15
Udinese – Napoli: ore 15
Genoa – Inter: ore 18
Bologna – Juventus: ore 20.45
Lunedì 15 dicembre
Roma – Como: ore 20.45