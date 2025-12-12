Serie B, 16a giornata: l’anticipo è Palermo – Sampdoria
La 16a giornata di Serie B si apre con un grande classico, la sfida tra Palermo e Sampdoria. Le due capoliste, Frosinone e Monza, affrontano rispettivamente il Pescara e il Venezia, entrambe in trasferta. Un turno che potrebbe quindi ridisegnare la classifica.
LE PARTITE
Venerdì 12 dicembre
Palermo – Sampdoria: ore 20.30
Sabato 13 dicembre
Juve Stabia – Empoli: ore 15
Reggiana – Padova: ore 15
Spezia – Modena: ore 15
Südtirol – Bari: ore 15
Venezia – Monza: ore 15
Catanzaro – Avellino: ore 17.15
Cesena – Mantova: ore 19.30
Domenica 14 dicembre
Carrarese – Entella: ore 15
Pescara – Frosinone: ore 17.15
LA CLASSIFICA
31 Frosinone, Monza
27 Cesena
26 Venezia, Palermo, Modena
22 Catanzaro
20 Empoli, Reggiana, Avellino
19 Juve Stabia
18 Padova
16 Carrarese
15 Entella, Bari
14 Südtirol, Spezia, Mantova
13 Sampdoria
10 Pescara