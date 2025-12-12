Serie B, 16a giornata: l'anticipo è Palermo - Sampdoria ​​

La 16a giornata di Serie B si apre con un grande classico, la sfida tra Palermo e Sampdoria. Le due capoliste, Frosinone e Monza, affrontano rispettivamente il Pescara e il Venezia, entrambe in trasferta. Un turno che potrebbe quindi ridisegnare la classifica.

LE PARTITE

Venerdì 12 dicembre

Palermo – Sampdoria: ore 20.30







Sabato 13 dicembre

Juve Stabia – Empoli: ore 15

Reggiana – Padova: ore 15

Spezia – Modena: ore 15

Südtirol – Bari: ore 15

Venezia – Monza: ore 15

Catanzaro – Avellino: ore 17.15

Cesena – Mantova: ore 19.30

Domenica 14 dicembre

Carrarese – Entella: ore 15

Pescara – Frosinone: ore 17.15

LA CLASSIFICA

31 Frosinone, Monza

27 Cesena

26 Venezia, Palermo, Modena

22 Catanzaro

20 Empoli, Reggiana, Avellino

19 Juve Stabia

18 Padova

16 Carrarese

15 Entella, Bari

14 Südtirol, Spezia, Mantova

13 Sampdoria

10 Pescara