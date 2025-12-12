Serie B, 16a giornata: l'anticipo è Palermo - Sampdoria ​​

Redazione 12/12/2025 11:17

La 16a giornata di Serie B si apre con un grande classico, la sfida tra Palermo e Sampdoria. Le due capoliste, Frosinone e Monza, affrontano rispettivamente il Pescara e il Venezia, entrambe in trasferta. Un turno che potrebbe quindi ridisegnare la classifica.

LE PARTITE

Venerdì 12 dicembre 

Palermo – Sampdoria: ore 20.30



Sabato 13 dicembre 

Juve Stabia – Empoli: ore 15

Reggiana – Padova: ore 15

Spezia – Modena: ore 15

Südtirol – Bari: ore 15

Venezia – Monza: ore 15

Catanzaro – Avellino: ore 17.15

Cesena – Mantova: ore 19.30

Domenica 14 dicembre 

Carrarese – Entella: ore 15

Pescara – Frosinone: ore 17.15

LA CLASSIFICA

31 Frosinone, Monza
27 Cesena
26 Venezia, Palermo, Modena
22 Catanzaro
20 Empoli, Reggiana, Avellino
19 Juve Stabia
18 Padova
16 Carrarese
15 Entella, Bari
14 Südtirol, Spezia, Mantova
13 Sampdoria
10 Pescara

