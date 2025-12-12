Incardona: "Palermo tra le favorite per la Serie A. Mi ha colpito la storia di Mirri" ​​

La conduttrice e inviata Eleonora Incardona, volto di punta di Dazn e Lega Serie A, è stata intervistata per il quotidiano “La Sicilia” dopo che nelle ultime ore è stata a Palermo per intervistare il presidente Dario Mirri e raccontare il momento particolarmente positivo del club rosanero.

Siciliana d’origine, conduce ogni venerdì “Tutti in gioco”, uno dei programmi più seguiti della piattaforma, e dal 19 debutterà anche in Serie B come unica inviata sul campo per Bari – Catanzaro. Nel prepartita dei big match cura inoltre analisi e pronostici per Dazn Bet Club.

Incardona ha spiegato cosa l’abbia colpita maggiormente durante l’incontro con il presidente: “Il particolare che mi ha impressionato è la storia di Mirri. Da tifoso a presidente, ha coronato il sogno di tante persone. Se assumi il comando di un’azienda che ha fatto parte delle tue passioni giovanili è naturale dedicarle cure speciali”.







Riguardo al faccia a faccia con Mirri, ha aggiunto: “Ha carisma, sta facendo davvero bene e i fatti parlano da soli: due promozioni in sei anni non sono risultati che appartengono a chiunque“.

Le ambizioni rosanero e il legame con la Sicilia

Sul possibile salto in Serie A del Palermo, Incardona non ha dubbi: “Il Monza è in vetta e la concorrenza è forte, ma tra le quattro squadre che possono far bene c’è sicuramente il Palermo“.

La conduttrice non nasconde il suo affetto anche per l’altra grande realtà dell’isola: “Certo che seguo il Catania. Spero sia la volta buona per un ritorno in Serie B che tutta la città attende. La mia prima partita? Al “Massimino”, un Catania – Juve”.

