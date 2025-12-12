Mirri: “Inzaghi ha la nostra fiducia, lo dobbiamo sostenere. Faccio un appello ai tifosi”

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, si è concesso per una lunga intervista in onda su DAZN e ha parlato anche del cammino della squadra di Inzaghi in campionato.

“Inzaghi è una persona con un entusiasmo contagioso, ha una determinazione straordinaria – afferma – . Da allenatore in Serie B ha fatto grandissimi risultati. Se c’è una sconfitta lui perde il suo entusiasmo e per questo lo dobbiamo sostenere sempre, faccio un appello ai tifosi. Lui è venuto per rimanere. Vuole costruire un percorso di medio/lungo periodo. Noi abbiamo fiducia in lui”.

“Inzaghi è una persona generosa, appassionata. Ha solo bisogno di tempo per dimostrare quello che sa fare. Cerco di stare in punta di piedi. Inzaghi ha la nostra totale fiducia, cerco di stare al mio posto. Cosa è mancato negli anni passati? Inzaghi non basta. L’allenatore incide, ma incide la fiducia che l’ambiente riesce a dargli. Negli anni passati non abbiamo gestito bene la sconfitta. Anche quest’anno, quando abbiamo perso, abbiamo fatto fatica a governare la sconfitta”.







Mirri parla anche della difficile situazione che sta vivendo Brunori: “C’è un rapporto personale molto forte, è da tanto tempo con noi. I numeri parlano da soli. Si trova in un momento particolare. Deve continuare a sentirsi capitano della nostra squadra, a prescindere dal fatto che giochi o non giochi. Continua a contribuire lo stesso. Vuole vivere a Palermo, ha fatto nascere qui sua figlia, c’è poco d’aggiungere”.

