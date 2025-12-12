Palermo – Sampdoria, i convocati di Inzaghi: Gyasi torna in lista
Sono 23 i convocati di Pippo Inzaghi per la gara contro la Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.30. L’allenatore del Palermo può contare su tutto l’organico a disposizione.
Torna in lista Gyasi. L’esterno palermitano ha recuperato dell’infortunio ed è a disposizione per la sfida contro la Sampdoria dopo aver saltato otto partite a causa di un infortunio. Convocato anche Giovane, indisponibile per la gara di Empoli.
La lista dei convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli