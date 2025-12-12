Palermo - Sampdoria, i convocati di Inzaghi: Gyasi torna in lista ​​

Palermo – Sampdoria, i convocati di Inzaghi: Gyasi torna in lista

Redazione 12/12/2025 13:05

Sono 23 i convocati di Pippo Inzaghi per la gara contro la Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.30. L’allenatore del Palermo può contare su tutto l’organico a disposizione.

Torna in lista Gyasi. L’esterno palermitano ha recuperato dell’infortunio ed è a disposizione per la sfida contro la Sampdoria dopo aver saltato otto partite a causa di un infortunio. Convocato anche Giovane, indisponibile per la gara di Empoli.

La lista dei convocati

1 Gomis



3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

